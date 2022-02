Juhtkiri | Haiglate olukord ei luba piiranguist loobuda 

Eelnevat silmas pidades tundub piirangutest loobumine kohatu. Seejuures pole mõtet võrrelda Eestit nende riikidega, kes ühiskonna täielikult avavad, sest sealse märksa kõrgema vaktsineerituse kõrvale on Eestil välja panna üksnes 63protsendine elanike hõlmatus esimese vaktsineerimiskuuriga. Küll aga kajastuvad piirangutest loobumise jutud vaktsineerimisnäitajates – viimase ööpäevaga vaid 110 inimeseni langenud kaitsesüstimine kõneleb iseenda eest ning pole enam näha, et riik kuidagi vaktsineerituse tõusule kaasa aitaks. Samas kasutab vaktsineerimata vähemus ära enamiku haiglaressursist, kui ravil viibijatest 66 protsenti on kaitsesüstimata ning 34 protsenti on vaktsineeritud.