MEELETU TUNG: Tuhanded saudi naised tahavad rongijuhiks saada 

Sauditar autoroolis. Illustreeriv foto. Foto: Reuters/Scanpix

Juba aastakümneid on Saudi Araabia naiste osalus tööturul üks maailma madalamaid. Kuni 2018. aasta juunini ei tohtinud nad autotki juhtida. Nüüd, mil riik on nõus 30 õrnema soo esindajat rongijuhiks värbama, on naiste huvi ameti vastu täiesti enneolematu.