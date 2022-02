Miljonid eesti keelele: Kanadas elanud perekond tegi oma pärijaks ülikooli 

ANNETAJAD: Gerda ja Nikolai Rõuk pool sajandit tagasi oma kodulinnas Calgarys. Foto: Tartu ülikool

„Advokaat võttis meiega ühendust eelmise aasta mais, alates sellest ajast teadsime pärandusest. Aga pikka aega ei olnud selge, millal see meieni jõuab, sest on igasuguseid maksuteemasid, ja millise summa see kõik kokku teeb. Mingi jupp on veel saada,“ ütleb Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja professor Liina Lindström neil päevil instituudini jõudnud kahe miljoni euro suuruse päranduse kohta.