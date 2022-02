Mehhiko kuldsed tabletid: Tõnu Raadikule manustati 100dollarilist aspiriini 

Tõnu Raadikule reisikindlustuse väljastanud BTA Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Jevgeni Maksin ütleb, et kahjukäsitlejad pole oma tööd veel lõpetanud, seega ei oska ta öelda, kui suure osa algsest poole miljoni euro suurusest raviarvest saavad Raadiku omaksed protestida. BTA Kindlustusele on aga selge, et välja tuleb maksta kogu kindlustussumma ehk 150 000 eurot.