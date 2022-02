Joe Biden: kõik märgid viitavad, et Venemaa ründab Ukrainat lähipäevil

16. veebruari õhtul ohkas maailm kergendatult. Kardetud kuupäev tuli ja läks. Lääne meedia kuulutas, et just siis plaanib Putin anda oma vägedele käsu Ukrainasse edasi tungida. Tea, kas selline teadustamine heidutas teda sel kuupäeval end vaos hoidma, kuid oht ei ole möödas, kinnitavad ameeriklased. Nende president Joe Biden teatas, et Venemaa võib rünnaku lähipäevil siiski korraldada.