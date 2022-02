NUKUD JÄID ORVUKS: suri Anna, kes lõi Varnja külla imelise nukuaia 

Sügisel kinkis Anna loo autori lapsele, kes plangu veeres vaimustunult mänguasju uudistas, väikese karvase mängukoera. Kui autori abikaasa küsis, miks tal nii palju mänguasju on, vastas Anna, et hakkas neid välja panema igatsusest oma laste järele. Toona me ei mõistnud täie selgusega, mida ta igatsuse all silmas pidas.