Siim Kallas: ma ei usalda Eesti Energiat! Kui meil on elektrit tootev riigiettevõte, miks ei suuda me siis tagada soodsat elektrivarustust? 

Kallas meenutab, et kunagi soovis valitsus Eesti Energia erastada, kuid see ei õnnestunud: „Otsustati Eesti Energia jätta riigi kätte. Eksisteeris arusaam, et ta hakkab põlevkivist elektrit tootma. Ja ei muud.“

Kallase sõnul ei suutnud riik sellele pidurit tõmmata, sest Eesti Energia propagandavõimekus ületas kõiki Eesti erakondi. „Kõik kahtlused jäid Eesti Energia propagandamasinale alla, sest ühel ajal oli Eesti Energia propagandateenistus suurem kui kõikide erakondade vastav teenistus kokku. Ka majanduses on oma poliitika. Ka majanduses tahetakse võimu. Mina olen kogu aeg näinud Eesti Energia pürgimust oma mõjuvõimu majanduses laiendada. Aga kuidas on vastutusega? Kui meil on elektrit tootev riigiettevõte, miks ei suuda me siis tagada soodsat elektrivarustust?“ küsib Kallas.