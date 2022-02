„JÄRGMINE PEATUS“ | Noor rändur: jõudsin Berliini ning mul oli pangaarvel vaid 3 eurot – ostsin selle eest kohvi 

Britt-Lauren kasutas reisimisel DiscoverEU reisipassi, mis on mõeldud 18-aastastele noortele ning tänu millele saab Euroopas rongiliine tasuta kasutada. Oma teekonda alustas ta Itaaliast, sest sinna olid lennupiletid parasjagu kõige soodsamad. Reis algas aga ehmatusega – Tallinna lennujaama check-in’i lauas selgus, et tema ID-kaart on aegunud. Õnneks jõudis Britt-Lauren kodust kehtiva passi tuua.