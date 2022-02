Justiitsminister mõistab politseinike ja nende perede ründamise ning ähvardamise hukka 

„3. veebruaril toimus Tallinnas koroonapiirangute vastane meeleavaldus, mille käigus takistati politseisõidukite liikumist ning politseinike suunas visati lumepalle. Hiljem on meeleavaldustel osalenud inimesed tuvastanud korrakaitseorganite esindajaid ning neid ja nende pereliikmeid ahistanud. On väga ohtlik tendents, kui inimesi õhutatakse vägivallale politseinike vastu, kes on meie ühiskonna kaitsjad. Järjest enam on näha, et inimesi rünnatakse nende ameti tõttu, näiteks ka mitmed arstid on viimasel ajal sattunud rünnakute ja ähvarduste osaliseks. Sellesse probleemi tuleb väga tõsiselt suhtuda, selline käitumine on täiesti lubamatu ja õõnestab eesti riiki,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.