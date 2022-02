VIDEO | Riisalo: oleme valmis vastu võtma kuni 2000 sõjapõgenikku

Peaminister Kaja Kallas on visiidil Brüsselis ning teda asendab riigihalduse minister Jaak Aab.

„Peaminister Kallas on ülemkogul, kus arutatakse Vene-Ukraina olukorda ja seda, mis toimub Ukraina piiril. See on tihe diplomaatiline tegevus, et reaalset konflikti ära hoida,“ selgitas Jaak Aab.

„Eesti põhisuunaks diplomaatias on hoida NATOs ja Euroopa Liidus ühtset seisukohta ja anda Venemaale sõnum, et konflikti pole vaja ja see tooks karmid tagajärjed,“ ütles Aab ja kinnitas, et otsest ohtu Eestile ei ole ning ministeeriumid on oma tegevuskavad üle vaadanud.

Aabi sõnul võib üheks ohuks olla ka põgenike suurenev arv. „Oleme järgmisteks sammudeks valmis, aga loodame, et diplomaatia leiab lahenduse ja päris konfliktiks ei lähe.“

Riigihalduse minister puudutas ka Covid-19 olukorda Eestis. „Kõige suurem probleem on tervishoiul, perearstid on üle koormatud. Oleme teinud muudatusi, et perearstidel koormust vähendada," rääkis Aab.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo andis ülevaate valmisolekust potentsiaalsete sõjapõgenike tulva haldamisel. „Kindel on see, et esimene põgenikelaine puudutab riike, mis on Ukrainale lähemal. Millal ja kui palju inimesi võiks inimesi sündmuste eskaleerumisel siia jõuda, on keeruline öelda. Ennustada on väga keeruline.“