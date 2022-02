KUUPUHASTUS KERGEMAKS! Tartu linn jagab koolidesse hügieenisidemeid 

„See ei ole suur kulu, mõeldes, et see on inimeseks olemise juure väga oluline teema,“ ütleb Võru gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits. Nende kooli õpilastele on menstruaaltarvikud juba kolm aastat olnud tasuta kättesaadavad. Veel suuremalt võttis asja ette Tartu linn – hügieenisidemed jõuavad igasse kooli!