KUI LAPS KAOTAB ELUISU | Aastatepikkuse kiusu järel vabasurma läinud tütre ema pihtimus: „Olen kindel, et Heldin tahtis tegelikult elada, aga ta ei tahtnud tunda enam valu…“ 

JÕUD SAI OTSA! 2020. aastal oli Heldin kaks kuud psühhiaatriakliinikus ravil. Maikuu lõpus lubati ta koju. 18. juunil otsustas Heldin, et ta enam ei jaksa. Foto: Erakogu

„Saa juba üle!“ – see on lause, mida suitsiidi tõttu 19aastase tütre kaotanud ema ei tahaks kunagi kuulda. Kuid on kuulnud. Ja korduvalt! Ta ei mõista ütlejaid hukka, nad ei peagi tema leina mõistma. Ometi tahaks ta iga kord, kui keegi need kolm sõna välja paiskab, kisendada: „Tule taevas appi!“ Sest lapse surm on miski, millest ei saada üle. „Jah, ma tulen toime, ma saan hakkama. Aga see ei ole nagu telefoni kaotus, et ostan uue ja ongi kõik jälle korras… See on valu, millega tuleb õppida elama,“ teab ema omast kogemusest.