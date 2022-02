Mart Soidro | Olümpiamedalid minu elus 

Foto: TH

Teisipäeva öösel võitis Kelly Sildaru Eestile läbi aegade kümnenda taliolümpiamängude medali. Ah et Ants Antson ja Allar Levandi võistlesid punases trikoos (tegelikult võistles Antson sinises kostüümis, M.S) ja tõid medalid N Liidule? Vastan: arvestades seda, kuidas rahvas sangaritele kaasa elas, on need rohkem Eesti medalid, kui nii mõnedki hilisemad, millest paljud enam midagi kuulda ei taha.