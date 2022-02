PEREVÄGIVALLA UUED VÕIKAD KOMBITSAD: koos tehnoloogiaga arenevad ka võimalused räigeteks kuritegudeks 

Perevägivalla juhtumitega tegelevad ohvriabitöötajad, politseinikud, prokurörid ja uurijad elavad päevast päeva kaasa teiste pereelule, püüdes lahti harutada juhtumeid, mille tunnistajateks on pahatihti vaid mees ja naine ise ning nende kodu neli seina. Eesmärk ei ole mitte ilmtingimata rusikakangelane vangi saata. Oluline on, et mõlemad osapooled saaksid abi.