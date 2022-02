Investeerimine Kreditex Ühisraha portaalis – eelmise aasta loetumate artiklite ülevaade! 

On igati normaalne, et esimesi otsuseid investeerimisega alustamisel tehes tekib paljudel hulk küsimusi. Et vältida varajases faasis ülearuste vigade tegemist, tuleb varakult omandada põhitõed, mis aitavad sul investorina paremaid ja kindlamaid otsuseid teha. Siin oleme kirja pannud paar nõuannet, mida võiks jälgida enne investeerima asumist.

Turvalised investeerimisvõimalused

Kirjutasime juba, et võimalusi investeerimiseks on palju. Mõistagi valib iga inimene ise, kuhu ta oma raha kasvama soovib panna ja mis valdkonnad teda enam kõnetavad. Küll aga on tõenäoliselt kõigi jaoks oluline see, et tema investeering oleks turvaline ja riskid maandatud.

Turvalist investeerimisvõimalust pakub kodumaine Kreditex Ühisraha portaal, kus saab investeerida erinevatesse laenudesse – täpsemalt väike- ja kinnisvaralaenudesse – ning sellega keskmisest oluliselt kõrgemat tulu teenida.

Oluline on siinkohal välja tuua, et kõik Kreditex Ühisraha investeeringud on kaitstud ja riskivabad. Investeeringutel väikelaenudesse on 100%-line tagasiostugarantii ning investeeringud kinnisvaralaenudesse on tagatud hüpoteekidega.

See tähendab, et investor ei pruugi küll mõnelt investeeringuprojektilt tulu teenida, kuid oma esialgselt summat pole võimalik kaotada. Laenude kohta leiad rohkem infot siit.

Portfelli suurendamiseks on Kreditex Ühisraha portaalis ka võimalus investeerida järelturul, kus on võimalik soetada endale erinevaid laenude osakuid. Järelturul saavad investorid müüa oma investeeringuid nii alla- kui juurdehindlusega – hinna määrab investeeringu omanik ise.