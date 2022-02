PILTUUDIS | President Karis kutsub üles ukrainlasi aitama 

„Ukraina rahvusliku ühtsuse päev on kinnitus kogu maailmale ukrainlaste kindlameelsest ühtsusest ja selgest soovist püsida kindlalt demokraatlike väärtuste teel. Ukraina ja tema inimesed ei ole praegusel pingelisel ja keerulisel ajal üksi, neil on demokraatlike riikide, sealhulgas Eesti kindel tugi. Ukraina territoorium on terviklik. Ainult selle maa rahval on õigus teha otsuseid oma tuleviku üle. Ühtsus ja koosmeel on tugevam kui hirmurelv. Eesti vabaühendused tegid algatuse Ukraina rindelähedaste elanike ja teiste toetust vajavate inimeste abistamiseks. Vaata siit, kuidas igaüks meist saab teha midagi Ukraina heaks,“ kirjutab Karis sotsialameedias.