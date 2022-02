Veemotosportlaste meistrivõistluste tulemuse tühistamine jõudis Riigikohtu lauale  

Kalvin Thomas Royster, Sten Ivanov ja mittetulundusühing Motospordiklubi Nord on esitanud hagi Tallinna veemotoklubi ja Eesti veemoto liidu vastu, et ringrajapaatide Balti meistri­võistluste noorteklassi GT-15 tulemusi muudetaks ‒ tulemused nimelt tühistati. Samuti on vaidlustatud Eesti veemoto liidu juhatuse 10. augusti 2020. aasta otsus. Asja on arutanud nii Harju maakohus kui ka Tallinna ringkonnakohus. Nüüd andis riigikohus asja lahendada tsiviilkolleegiumile. Nimelt leidis kohtu koosseis asja läbivaatamisel, et see on vajalik spordivõistluste tulemuste vaidlustamisel kohtupraktika ühtlustamiseks ja edasiarendamiseks.