Pankrotis firma juhid läksid omastamiskahtlusega kohtu alla  

Martin Mehilasele ja Toomas Jõgile on esitatud süüdistus kelmuse, omastamise ja dokumentide võltsimise paragrahvides. Äripäev on kirjutanud, et pankrotis suurtööstusfirma E-Profiili endised juhid tinistasid valedega pankadelt kriminaalsüüdistuse järgi välja miljoneid eurosid. Üks valusalt vastu näppe saanud pank oli LHV. „Kahju ei saanud ainult LHV, vaid ka Luminor ning peale pankade ka käendaja rollis olnud KredEx. Rääkimata pankrotis kaotajaks jäänud partneritest ja töötajatest. Toomas Jõgi kaitsja Stella Veber ütleb, et ei pea esitatud süüdistusi põhjendatuks, need on alusetud. „Toomas Jõgi ei ole süüdistuse esemeks olevaid kuritegusid toime pannud. Esitatud süüdistused on lisaks ka tõendamata ja ma kavatsen kohtumenetluses taotleda süüdistatava täielikku õigeksmõistmist.“