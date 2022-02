Ajuteadlane Jaan Aru: „Teadust võib kritiseerida, aga seda ei tasu teha ainult oma tunnetuse pealt.“ 

Jaan Aru Foto: Erki Pärnaku

Eestis on tavaliselt üsna meeldiv olla teadlane, sest eestlane hindab haridust ja teadmisi. Aga koroonaajal on ühiskonnas kõlanud ka lööklaused teaduse vastu. Ehk on nüüd siis õige aeg kirjutada sellest, mis teadus üldse on, miks ta vahel eksib ja miks ta on sellest hoolimata meie parim relv ebakindluse vastu.