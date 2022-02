Edusammud arvutiteaduses aitavad teadlastel meditsiini arengusse panustada 

Funktsionaalse genoomika teadur Erik Abner räägib, et Google'i all tegutseva ettevõtte Deepmind teadlased suutsid luua iseõppivad algoritmid, mis on võimelised kõigest geenijärjestuste põhjal ennustama, millised nendest tulenevad valgud välja näevad.