Kaljulaid tegi äkkvisiidi Ida-Ukrainasse: selles konfliktis seisab Ukraina meie kõigi eest 

„Mis oleks parem koht, kus veeta Ukraina ühtsuse päev kui selles Dnipro muuseumis? See on Ida-Ukraina terrorismivastase võitluse muuseum. Ma olen seda muuseumi ka varem külastanud ja ma väga tahaks, et sellisel muuseumil ei oleks üldse põhjust olemas olla. Aga ta on. Ja see on sõnum. See on väga tugev sõnum ja märk sellest, et kui kogu maailm arutab sõja puhkemise üle püüdes hinnata sõja puhkemise tõenäosust, sõda tegelikult ju käib. Ukraina rahva jaoks on täna kaheksas aasta sõjas olla. Ja just see on põhjus, miks me seisame täna siin Ida-Ukrainas Dnipro linnas. Just seda me tahame maailmale meenutada.