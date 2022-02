Andres Inn | Kas valitsus kulutab meie makse teenustele ratsionaalselt? 

Raha, euro, paberraha, kupüürid. Foto: Tiina Kõrtsini

Valitsus pakub rahvale palju teenuseid – mõned teenused pakub valitsus otseselt, ja mõned hangib ettevõtetelt. Kahjuks, ei ole mina veendunud, et valitsus kulutab meie makse teenustele ratsionaalselt. Mind häirib, kui näen, et kinnisvara arendajatele tehakse soodsaid laene. Mind häirib, kui kuulen, et rahvale kuuluv riigi mets kingitakse odavalt ametnike sõpradele. Millegipärast olen pettunud, et maksame riigikogulase palka, ja tema sõidab parema meelega taksot, kui hoolib seadustest.