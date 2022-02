Juhtkiri | Kas sul tikke ja tatart on? 

Foto: Andres Varustin

Mis saab siis, kui algab sõda? Aga lumetorm? Internet läheb katki ja sa ei saa helistada ega kaardiga maksta. Oleme paljude hüvedega nii harjunud, et päästeamet on juba mitmendat aastat korraldanud kriisiks valmisoleku kampaaniat. Inimestel palutakse üle vaadata, kas juhuks, kui elekter ära läheb, on kodus küünal ja tikud olemas, et pimedas natuke valgust luua.