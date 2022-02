KRIISIKS VALMISTUMINE: mida teha, et Venemaa sõjamängud ei tõukaks Eestit kaosesse? 

Viimased nädalad on Eesti ministeeriumid palehigis koostanud kõikvõimalikke stsenaariume, et oleks vajadusel varrukast võtta vastus idanaabri taktilistele mõjutustele. Sisult probleemid varieeruvad, kuid lõppkokkuvõttes taanduvad kõik praegu suuresti sellele, kas jagub energiat, eelkõige gaasi, ja mis e-süsteemid joostakse küberrünnakutega pikali. „Oleme nii kaua rahuajal elanud, et me ei oskagi muuks valmis olla,“ võtab ühe ministeeriumi töötaja olukorda kokku.