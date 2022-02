HARULDUSED ON SURMAOHUS?! Igaüks saab riigi registritest luurata, kus pesitsevad kaitsealused linnud, elavad loomad ja kasvavad taimed 

Meedia on armutult peksnud riigiasutusi, mis on dokumendiregistrites on jätnud avalikuks mõne silmanähtavalt salastamist vääriva dokumendi. Seniste skalpide ritta lisandus uus trofee: keskkonnaagentuuri töötajad olid hooletud ning dokumendiregistri kaudu oli võimalik välja jõuda I ja II kaitsekategooria püsielupaikade kaardikihini.