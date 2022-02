EESTLANE, SA OLED VAPPER! Oigasid küll, aga maksid detsembri elektriarve ilusasti ära! 

Eesti Energia klienditeenuste kommunikatsioonijuht Lilian Eylandt kinnitas Õhtulehele, et praegu on detsembrikuu arve tasumata 2,8 protsendil klientidest. „Inimeste kiituseks tuleb öelda, et seni on teenuste eest tasumisega hästi toime tuldud ning võlglaste hulk jäi varasemate kuudega sarnaseks,“ ütles Eylandt. „Oleme täna pakkunud maksepikendust 0,3 protsendile ehk murdosale kõigist klientidest. Näeme ka seda, et riiklikest toetusmeetmetest on paljudele kasu olnud.“