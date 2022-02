Stenbocki maja, välisministeerium ja Kaarsild värvuvad kolmapäeva õhtul Ukraina toetuseks sinikollaseks

Lisaks värvub Ukraina toetuseks sinikollaseks ka Tartu Kaarsild.

„Me näeme, millise tohutu surve all on Ukraina ja Ukraina inimesed. Meie toetus Ukrainale on vankumatu ja meie sõnum kindel – me ei jäta teid üksi,“ ütles peaminister Kaja Kallas tänasel Ukraina rahvusliku ühtsuse päeval.

Peaminister toonitas pressiteates, et Ukrainal on õigus otsustada oma tuleviku üle. „Iga riik teeb ise oma välis- ja julgeolekupoliitilised otsused ning seda ilma välise sekkumiseta. Jätkame Ukraina poliitilist, majanduslikku ja ka sõjalist toetamist,“ sõnas Kallas. Samuti lisas peaminister, et kutsume Venemaad üles de-eskalatsioonile ja valima pingete lahendamiseks diplomaatilise tee.

„Tänane Ukraina rahvusliku ühtsuse päeva tähistamine üle maailma näitab, et Eesti ja liitlased toetavad Ukrainat kindlalt. Pingeline periood ja üha kasvav oht Ukraina piiridel on tervele riigile ning Ukraina rahvale kurnav ja raske aeg. Sellisel ajal vajab Ukraina igakülgset poliitilist, majanduslikku ja kaitseloomulist tuge, ent ka sõnumit tervest maailmast, et nad ei ole selles kriisis üksi,“ ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kuulutas 16. veebruari Ukraina rahvusliku ühtsuse päevaks. Päeva tähistatakse Ukrainas sinikollaste lippude heiskamise ja hümni laulmisega. President Zelenski on kutsunud ukrainlasi sel päeval väljendama ühtsustunnet. Ukraina toetuseks värvuvad sinikollaseks avalikud hooned ja objektid üle maailma, sealhulgas Tallinnas, Riias ja Vilniuses.

Eesti osutab Ukrainale nii poliitilist toetust kui praktilist abi. Samuti annab Eesti ukrainlastele kaitseotstarbelist sõjalist abi ja on vajadusel valmis jagama küberkaitsealast ekspertiisi. Koostöös Saksamaaga andis Eesti äsja Ukrainale üle välihaigla. Riik toetab Ukrainat ka arengukoostöö ja humanitaarabi kaudu.