VAESED JÄÄVAD ABITA?! Erakliinikud tõmbavad meedikuid kui magnetiga! Haiglajuht Popov: „Erapraksisest tulijad küsivad suuremat palka kui linnapea, peaminister või president!“ 

SUUR TOHTRITE RÄNDAMINE: Rohkem aega, inimlikumad töötunnid, parem palk ning kaasaegsem töökultuur ja -keskkond – need on peamised põhjused, miks üha enam meedikuid hülgab töö suurtes haiglates ja suunduvad erameditsiini asutustesse. Vasakult: Confido juhatuse liige Kadi Lambot, õdede liidu president Anneli Kannus, Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liige Agris Peedu ning Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov.

Erameditsiiniasutused, sh viimasel aastal jõulise kasvu teinud Confido, meelitavad enda juurde üha enam arste ja õdesid. „Istud kabinetis neli päeva nädalas neli-viis tundi päevas ja palk tuleb kõrgem kui töötada erakorralise meditsiini osakonnas, kus on öövalved, aidata tuleb vähemalt 20 patsienti ühe valve jooksul, kõik on närvis ja konsultandid karjuvad,“ maalib Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov pildi valikutest, mille ees ta alluvad seisavad. Mida see tähendab patsientide jaoks, et üha enam meedikuid suundub riigihaiglate asemel tööle erapraksisesse?