ÕL VIDEO | MÄRUL MÄNNIKUL! Kambakakluse tagamaad ehk Maardu poksijad räägivad oma karistusaktsioonist 

Uurimist juhtiv ringkonnaprokurör Kelly Kruusimägi ütleb, et selliste vastasseisude – palju inimesi avalikus linnaruumis – uurimist tuleb tegelikult harva ette. Et vähemalt üks väidetavaist kaklejaist sai tõsisemaid kehavigastusi – lõua- ja ninaluumurrud –, on nende arvatav tekitaja Stas (41) ka vahi alla võetud.