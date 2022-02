VIDEO | Tanel Kiik: ainult kõrge vaktsiiniga hõlmatus hoiab haiglaravi koormuse talutaval tasemel

Mis saab edasi? Kiige sõnul pole haiglaravi koormuse langust näha. Nädala teine pool näitab, kuhu trend liigub. Nakatumise mõttes oli täna rekordpäev (8439 uut nakatumist).

Euroopa liidu terviseministritega arutati Kiige osalusel tulevikuprognoose. Keegi ei julge öelda, et omikrontüvi oleks viimane. Järgmine tüvi võib olla korraga nakkusohtlikum ja inimese tervisele riskantsem. Kõrgem hõlmatus on see, mis hoiab haiglaravi koormuse Kiige sõnul talutaval tasemel.

Omikronil on juba enda alavariandid, mis ka Eestis levivad.

Piirangute leevendamise kohta ütles Kiik, et mitu mõistlikku otsust on juba tehtud: Covid-tõendit ei küsita alaealistelt ega välitingimustes toimuvatel üritustel. Suuri muudatusi leevenduste osas praegu plaanis pole.

Delfist küsiti, kas karjaimmuunsus on enam üldse relevantne. Praegu tundub, et kogu Eesti on haigust läbi põdemas, kas karjaimmuunsust ei tulegi? Sirp vastas, et hüpoteetiliselt on see võimalus olemas. Kui võrrelda haiguse läbipõdemist ja vaktsineerimist, siis tuleks panustada viimasele.

Kiik täiendas, et Belgias on teistsugune karjaimmuunsus kui see, millest alguses räägiti. Karjaimmuunsus tähendab, et saavutatud on piisav kaitsetase, et haiglate koormus oleks rahuldaval tasemel, viirus levib ühiskonnas aga ikka edasi. Praeguste vaktsiinide juures pole klassikaline karjaimmuunsus reaalne ja hõlmatus peaks sel juhul olema üle 100%.

Nakatumiskordaja on praegu üle 6000, mis tähendab, et nädalavahetusel nakatub 6% Eesti elanikkonnast: millal võiks nakatumise langus hakata toimuma? Sirp ütles, et ühest vastust on raske anda. Lootus on, et järgmisel nädalal võiks olla kulminatsioonihetk. See ei tähenda siiski, et võiks juba kergendatult hingata. Haiglaravil viibivate inimeste hulga tipp saabub aga nädal või paar hiljem.