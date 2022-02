VIDEO | Kallas riigikogu infotunnis: ma ei saa lubada, et aasta alguse elektrihinnašokk jääb viimaseks

Peaminister Kaja Kallas vastas Riina Sikkuti küsimusele energiapoliitika kohta. Sikkut tahtis peaministrilt kuulda, kas too saab inimestele kinnitada, et see, mis toimus sel sügisel elektriarvetega, järgmisel sügisel ei kordu.

Kallas selgitas, et elektri hindade alla toomine tootmisvõimsuste kasvatamise abil on pikk plaan, mis kohest efekti ei too, kuid lühemas perspektiivis saaks kahte teemat vaadata. Esmalt võiks lubada sõlmida fikseeritud hinnaga lepinguid pikemaks perioodiks. Kallas viitas elektrimüüjate kinnitusele, et neil oleks sel juhul võimalik hinda 20–30 eurot megavatt-tunni kohta alla tuua. Peaministri sõnul oleks see inimestele märgatav leevendus.

Teiseks tõi Kallas esile, et end juba praegu võrku lülitada soovivatele elektritootjatele peaks seda võimalikult kiiresti võimaldama. „Meil on üle 800 000 megavatt-tunni taotlusi taastuvate energiaallikate võrku ühendamiseks või liitumiseks ja need seisavad võrguettevõtjate taga sellepärast, et nemad peavad selleks ümber modelleerima terve võrgu ja vaatama, kuidas need sinna sobituvad,“ selgitas Kallas. Ta lisas, et seadust saaks muuta nii, et see läheks võrguarenduskohustuse hulka, mille tulemusel võtaks võrguga liitumise menetlemine vähem aega.

Lisaks vastas peaminister Kaja Kallas küsimustele demokraatiast, kriisimeetmetest, keskkonnahoiust Eestis, hinnatõusust, lairiba ühendusest, energiapoliitikast ning Covid-19 vastu vaktsineerimisest.

Justiitsminister Maris Lauri vastas küsimustele elatise maksmisest ning Eesti seisukohtadest uue Euroopa Liidu rände- ja varjupaigapaketi seadusandliku initsiatiivi osas.

Kultuuriminister Tiit Terik vastas küsimustele kultuuripoliitika ja Rõngu pillimuuseumi kohta.