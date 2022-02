KOROONAGA PATSIENTE AINA ROHKEM! Tartu ülikooli kliinikum avas uue Covid-osakonna ja piirab kirurgilist ravi  

Tartu ülikooli kliinikumi ravijuhi doktor Andres Kotsar räägib, et need patsiendid, kellel esineb COVID-19 kaasuvana haigusena, näiteks on libedaga kukkumise tagajärjel hospitaliseeritu, ent tegelikult ei vajaks COVID-19 tõttu haiglaravi, hospitaliseeritakse erinevatesse peamaja isolaatoritesse.