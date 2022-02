Tallinna halduskohtul tuleb Eestis sanktsioonide alla pandud Rossiya Segodnya juhtumit arutada 

Kaebaja on seisukohal, et RABil puudusid volitused ja pädevus töölepingute ja üürilepingu kohta seisukoha võtmiseks. 26. novembril 2019 saatis Paavli Kinnisvara OÜ MIAle Rossiya Segodnya teate üürisuhte lõpetamise kohta.Nimelt oli Paavli Kinnisvara OÜ pöördunud RAB poole küsimusega, kas Euroopa Liidu Nõukogu 17. märtsi 2014. määrusega kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid laienevad ka MIA Rossiya Segodnya tegevusele. Äriühingule vastati, et laienevad küll, kuna MIA Rossiya Segodnya peadirektor Dmitry Konstantinovich Kiselyov on kantud määruse lisasse. Varasemalt on ERR kirjutanud, et Dmitri Kisseljov kuulub Euroopa Liidu personaalsete sanktsioonide nimekirja, kuna tal oli keskne roll Ukraina ründamist (st Krimmi annekteerimist 2014. aastal ning Vene Föderatsiooni sõjalist tegevust Ida- ja Kagu-Ukrainas) toetavas Vene Föderatsiooni propagandas.