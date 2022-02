Õiguskantsler: Eestisse sisenemiskeelu saanud kolmandate riikide kodanikud võiksid tagasilendu oodata tavareisijate alal  

PPA ametnike, Tallinna lennujaama esindajate ning õiguskantsleri nõunike kohtumisel mullu oktoobris tõusis üles küsimus, milline on Tallinna lennujaama transiiditsoonis viibivate välismaalaste, kellele Eesti riik ei ole andnud luba riiki siseneda ehk neile on väljastatud sisenemiskeeld, õiguslik staatus. Samuti tekkis küsimus, kuidas peaks olema korraldatud nende inimeste kinnipidamine ehk kus peaksid inimesed kinnipidamise ajal viibima ning millisel juhul on vaja nad viia kinnipidamiskeskusesse. Kõne all on Tallinna lennujaamas viibivad kolmandate riikide kodanikud, kellele ei ole antud luba riiki siseneda ja kellele on väljastatud Schengeni piirieeskirjade artiklis sätestatud sisenemiskeeld. Eesti seaduste, Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika ning mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide seisukohtade järgi peetakse neid inimesi kinnipeetud isikuteks.