Ralf Allikvee süüasi on juba aasta prokuratuuris  

Varasemalt on ERR kirjutanud, et Allikvee ja kaks arsti on saanud kahtlustuse riigihangete teostamise nõuete rikkumises eriti suures ulatuses, kahtlustuse järgi soositi väidetavalt ühe meditsiiniseadme hanget läbi viies konkreetset hankes osalenud äriühingut. Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Marie Aava kinnitas jaanuaris, et kriminaalasi onprokuratuuris, kuid menetlusotsust veel ei ole.