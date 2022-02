KÕNESIDE TAASTATUD! Telia: sellise mastaabiga tehnilisi probleeme tuleb ette harva

Alates kella 13st kolmapäeval hakkas järk-järgult taastuma Telia äriklientidele mõeldud kõnekeskuse teenus, mis tähendab, et ettevõtete kliendid said telefonitsi erinevate teenusepakkujate poole pöörduda. Samal ajal oli taastumas Telia enda kõnekeskuse tööd.

Kui kliendil on kahtlus, et tema kõneside veel korralikult ei tööta, soovitab Telia teha telefonile taaskäivituse.

„Omalt poolt palume siiralt vabandust kõigi ees, kelle tööd ning igapäevaseid toimetusi on rike puudutanud. Sellise mastaabiga tehnilisi probleeme tuleb ette küll väga harva, kuid paraku ei saa nende toimumiseks olla kunagi sajaprotsendiliselt valmis. Lubame teha omalt poolt kõik, et aset leidnud rikke põhjused selgeks teha, et edaspidi selliste intsidentide kordumist vältida. Samuti oleme tänulikud oma klientidele, kes on suhtunud olukorda mõistvalt ja toetavalt,“ sõnas Visse.