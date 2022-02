JÄÄÕUDUS JÄTKUB: sügavate roobaste lõhkumiseks on vaja rasketehnikat, kuid omavalitsustel raha napib

Kui Tallinna suuremad tänavad on juba puhtad, siis pealinna väiksematel tänavatel on sellised roopad, et madala autoga sinna minna ei maksa, vahendas „Aktuaalne kaamera“. Jääroopais kõrvaltänavaid on kõigis linnaosades ja need annavad selget tunnistust, et omal ajal on jäänud lumelükkamine hiljaks.