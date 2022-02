TASS: Luhanski võitlejad avasid ukrainlaste pihta tule 

Oma teates tugineb TASS Luhanski Moskva-meelsele väljaandele. Ukraina võimud pole isehakanud vabariigi propagandakanali väiteid veel kommenteerinud, kirjutab Delfi . Sama väljaanne väidab, et teisipäeval hoiti ära ka terrorirünnak Luhanskis planeeritud veteranide mälestusüritusel. Lääne luure kahtlustab, et Venemaa võib olukorra võimendamiseks korraldada lavastuse, milles Ukrainat siis süüalusena näidata üritab.

Teisipäeval Moskvat külastanud Saksamaa kantsler Olaf Scholz hoiatas Moskvat, et kui riigiduumas läheb läbi eelnõu, mis niinimetatud rahvavabariike tunnustab, tähendaks see poliitilist katastroofi. „Lubage mul lisada ainult nii palju, et see, mis toimub Donbassis, on genotsiid,“ sõnas aga Vene president Vladimir Putin kahe mehe kohtumisele järgnenud pressikonverentsil.