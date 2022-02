ERJK: Urmas Klaasi jõulutervitus oli poliitreklaam, Tartu linn sai raha tagasi 

Komisjon leidis, et tegemist on avaliku raha eest tehtud mainekujundusega ja poliitilise reklaamiga. Otsuse poolt hääletasid 6 komisjoni liiget, vastu oli vaid Klaasi parteikaaslane Väino Linde.

Klaas ütles, et sarnased tervitused on laialt levinud ning et neid pole tehtud poliitilistel eesmärkidel. „Aga kuna komisjon küsib selles osas selgitust, siis võtan seda kui märguannet, et neil võib olla siiski märkusi.“