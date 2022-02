Ahhaa juht Andres Juur: „Pakume ehedaid elamusi. Inimeste vati sees hoidmine on ohtlik.“ 

Presidendilt noore haridustegelase preemia saanud Andres Juur ütleb, et selle definitsiooni järgi läheb tema noorus kevadel, kui ta saab 36, hapuks. Preemiaks saadud 5000 eurot leiab kindla kasutuse, sest tal on parasjagu kodus käimas remont ja sellistel puhkudel kaob raha nagu kerisele visatud vesi. Samuti on tal plaan minna perega suusareisile, et ka lapsed näeksid maailma.