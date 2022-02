Juhtkiri | Olümpia ilu ja võlu 

Kuigi hingelt suur, on Eesti ikkagi väike riik. Meid on vaid pisut üle miljoni, polegi võimalik, et kõigil aladel oleks pidevalt säravaid atleete. Lihtsalt pole nii palju inimesi, et nn tugevat baasi luua. Usinalt värbavad lasteaias nii tennisekoolid kui ka jalgpalliklubid. Põnevaid trenne pakuvad kaljuronijad ja tantsijad. Mis ala noori rohkem kõnetab ja on paremini korraldatud, sinna minnakse.