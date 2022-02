Tallinnas restorani pidav hiinlane Eric: „Eestlased on tegelikult tõelised vürtsimaniakid!” 

Oma restoranis pakub Eric – niimoodi kutsutakse teda välismaal, ametlik kodanikunimi on tal Han Yang – toitu tavaliselt viietärniskaalal. Astmest „ainult pisut vürtsikas“ kuni astmeni „väga vürtsikas“. Ning nagu ta palub alati ettekandjal rõhutada – need tasemed pole raiutud kivisse. Ühe inimese kaks tärni on mõnele teisele juba kui tõeline vürtsivulkaan. Kolmas pilgutab viiegi tärni peale vaevu silma. Mõned ütlevad otse, et tahavad teravust eestlaste mõõdupuu järgi, mitte hiinlaste oma. „Salvrätid on meie restoranis eriliselt hädavajalikud. Kui mõni klient hindab ennast üle ning hakkab higist tilkuma, saab kohe mugavalt laupa pühkida,“ muigab kokk.

KUNG PAO KANA: Ilmselt klientide kõige lemmikum roog. Foto: Erakogu

Kui Eric rohkem kui kümme aastat tagasi Maarjamaale jõudis, oli see suuresti juhus. Edela-Hiinast Sichuani provintsist pärit mehele avaldas muljet seninägematult puhas ja karge loodus. Ei mingit tossu, kära ega lärmi. „Natukene vajas küll harjumist, et inimesi on nii vähe,” tunnistab ta. Ent rahvanappuski muutus kiiresti pigem positiivseks küljeks.

Ärivaistuga kokk avastas kiiresti, et siinmail ei teatud tegelikust hiina köögikunstist suurt midagi. Olid vaid mõned kiirtoidukohad, kus pakuti magushapusse kastmesse uputatud friteeritud kana ning mikrolaineahjus soojaks lastud kevadrulle. Sichuani Kõrgemas Kulinaariainstituudis nõudliku maitsemeele omandanud Eric otsustas, et peab ise käised üles käärima. Meelekindlust lisas, et tõsiseltvõetavad konkurendid puudusid.

EKSOOTIKA: Täpselt selline näeb välja Hiina stiilis praetud seasisikond. Mõned on andunud fännid. Foto: Erakogu

Nii sündiski Stockmanni kaubamajast üle tee asunud restoran Dao Hua, mis teadjamate inimeste seas peagi legendaarseks muutus. Tegemist oli pererestoraniga, kus Ericut avitas tema ema Ruirong – klientidele ja omadele tuntud kui lihtsalt Rong. „Alguses astuti muidugi sisse ja imestati: kus on magushapu siga?“ mäletab hiinlane esimesi reaktsioone. „Aga siis seletad lahti, et ega meie Sichuanis päriselt selliseid asju ei söö.“ Kuigi juba varakult hakkas Eric fanaatikutele pakkuma ka sääraseid hõrgutisi nagu praetud sea sisikond või veiseneerud, siis tavalisele inimesele tänavalt ta neid peale ei surunud. „Kung Pao kana ning veiseliha musta pipra kastmes. Ning muidugi pelmeenid,“ teab hiinlane nüüdseks täpselt, kuidas alustavad eestlased maitserännakut Hiina toidumaailma. Õige pea täheldas ta, et paljud katsetajad tunnistasid isegi: see on hoopis midagi muud, mida nad varem kogenud ja ette kujutanud. Midagi põnevamat ja maitsvamat.

Peagi lisandus püsiklientide hulka Tallinna Hiina saatkonna personal. „See on alati hea märk,“ tunneb peakokk rahulolu. „Kui hiinlane on välismaal, siis on ta hiina toidu suhtes nõudlik. Suvalisse kohta ta juba ei lähe.“