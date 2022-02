USA suursaadik NATOs: ega keegi lõpuni aru saa, mis Putini peas toimub 

„Olen siin suhteliselt uus, aga lubage öelda, et mulle avaldab selle alliansi ühtsus muljet,“ kiitis saadik Smith oma avakõnes. „Seda, kas venelased tõesti olukorda deeskaleerivad, seda peame veel nägema. Tahame kindlad olla, et see tõepoolest toimub,“ väljendas ta kahtlusi uudise osas, et Venemaa kaitseministeeriumi teatel naasevad osad Ukraina piiri ääres viibivatest sõduritest pärast õppuste lõppu oma alalistesse baasidesse. Loe selle kohta täpsemalt SIIT.