FOTOD | LUMEST KUNST! Kristiines kerkisid vahvad lumeskulptuurid 

“Täname autoreid huumorimeele, leidlikkuse ja loomingulise meeleolu eest,“ ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. “Eriti tore, et osalejate hulgas oli lasteaedasid, kus lasterühmad ehitasid õue terveid lumelinnakesi. Hea meel on ka selle üle, et paljud elanikud võtsid vastu meie üleskutse paigutada lumeskulptuure Löwenruh’ parki, et vahvaid lumeloomasid saaksid kõik jalutajad näha. Kuna kogu selle aja jooksul oli ilm üsna lumine ja jahe, suutsid need skulptuurid meid mängulise meeleoluga küllaltki kaua rõõmustada,“ lisas Riibe.