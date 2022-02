Valitsus ei toetanud ettepanekut kõrtsid kella üheni lahti hoida 

„Kuna haiglate koormus on jätkuvalt tõusutrendis, ei olnud täna võimalik seda otsust langetada ja otsustasime, et järgmisel teisipäeval vaatame, kuidas haiglate koormusega olukord on, kuidas viiruse dünaamikaga olukord on ja siis saab teha uued otsused,“ rääkis Sutt.