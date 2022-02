Toomas Alatalu | Poliitmängud sõjakisa ja - tehnika toel 

Neljas Kirjandustänava festival Kadriorus Koidula tänaval... Foto: Teet Malsroos

Viis päeva on räägitud sellest, et Venemaa võimalik kallaletung Ukrainale toimub 16. veebruaril. See sõnum tuli USA president Joe Bidenilt, kui oli teada, et Saksamaa kantsler Olaf Scholz peab päev varem Moskvas kõnelusi president Vladimir Putiniga, Prantsuse president ehk teine Euroopa liider Emmanuel Macron oli seal just käinud ja Briti peaminister Boris Johnson Putiniga telefonitsi rääkinud. Kuna suurtega oli kõik klaar, Moskva ultimaatumitele järgi ei antud, oli kuupäeva sõnum lihtne – Kremlil ei jää muud üle kui kallale minna!? Ta ju ei saa niisama – pauku tegemata - saata kodukasarmutesse ja – baasidesse tagasi 130 000 meest Ukraina ida- ja põhjapiirilt, Musta ja Ohhotski merre Kuriilide vastu viidud sõjalaevu. Laevastikkude mängutulek 7. veebruaril andis Ukraina pikaajalisele ümberpiiramisele regionaalsele lisaks ka juba globaalse haarde. Kui veel juurde kujutada venelaste hüperkiiruselised raketid ja lennukid.