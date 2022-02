Pedofiili palganud direktor kaotas küll koha, aga... Lasteaialapse ema: suur kahju on juba tehtud. Meid jääb saatma õõvastavate sündmuste vari 

Lasteaed Mooniõied oli viimane töökoht, kus oli majahoidjana ametis Andres Kents, kes on praegu pedofiiliakuritegudega kohtu all.

Kuidas tunnevad ennast lasteaia Mooniõied lapsevanemad pärast seda, kui esmaspäeval selgus, et direktor Lea Treiberg lahkub ametist? Treibergile maksis koha see, et ta võttis majahoidjana tööle Andres Kentsi, kes on praegu pedofiiliasüüdistustega kohtu all.