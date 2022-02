Erikomisjon uurib Urmas Klaasi jõulutervitust  

Avalduses teavitatakse komisjoni tartlaste postkastidesse jõudnud Urmas Klaasi pildiga postkaardist ja YouTube’is avaldatud jõulutervitusest, milles Tartu linnapea Urmas Klaas vaatab videos tagasi peagi lõppevale 2021. aastale ja soovib kõigile tartlastele kauneid pühi. Avaldaja palub komisjoni hinnangut poliitiku, kes osaleb volikogu valimistel, linna rahaga reklaamimisele. Komisjon leidis, et antud juhul on tegemist linna raha eest tehtud mainekujunduse ja poliitilise reklaamiga. Klaasile on tehtud järelpärimine.