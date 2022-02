Politsei otsib Tallinnas kadunud 18aastast Kaisat 

Kaisa naasis koolist koju kella 16.30 paiku, kuid lahkus peatselt ning tema praegune asukoht on teadmata. Tüdruku mobiiltelefon on välja lülitatud ja nii ei ole lähedastel õnnestunud temaga ühendust saada. Info Kaisa kadumisest ja tema isikukirjeldus on edastatud politseipatrullidele, kes teda otsivad.