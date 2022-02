Juhtkiri | Rahu tagab sõjaks valmisolek 

Valitsuse viimasest julgeoleku olukorra ülevaatest saab teada, et Ukraina piiride lähistele ja Valgevenesse on koondatud pretsedenditu hulk Vene vägesid, mistõttu on sõjalise eskalatsiooni oht väga kõrge. Eestile otsest sõjalist ohtu pole, kuid arvestama peab sõjaga kaasnevate kõrvalmõjudega küber- ja siseturvalisuse, energeetika ja majanduse vallas ning võimalike sõjapõgenikega.

Mitmed riigid, nende seas ka Eesti, soovitavad Ukrainasse sõitmist vältida ja kui seal oled, pigem riigist lahkuda. Kiievi linnapea teatas, et valminud on plaan elanike linnast evakueerimiseks. Diplomaadid püüavad pingeid lahendada, pidevalt kohtuvad lääne liitlased, pikki kõnesid peetakse ka Venemaa presidendiga. Venemaa soovib laiendada oma mõjusfääri, lääs on selle vastu.